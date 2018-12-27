Месси: Сын критикует меня, когда Барселона проигрывает

Новости спорта: Аргентинец Лионель Месси заявил, что он часто обсуждает с детьми все, связанное с футболом.

Звездный нападающий Барселоны Лионель Месси рассказал о любви своих сыновей к испанскому футболу.

"Два моих сына этим интересуются. Тьяго понимает больше, потому что он старше и обсуждает все, связанное с игрой. Требователен ли он к отцу? Да. Я уже выслушал несколько критических замечаний. Он следит за Барселоной, за Ла Лигой и Лигой чемпионов. Ему это нравится, он задает вопросы и говорит мне, когда дела идут не так хорошо.

Правда ли, что когда Барселона проигрывает, я не говорю дома о футболе? Так было раньше, но не сейчас. Всегда трудно переваривать поражения и плохую игру, но Тьяго заставляет меня комментировать произошедшее, и объяснить, почему мы не выиграли", – цитирует Месси Marca.