Месси: Было здорово играть в одной лиге с Роналду

Новости спорта: Аргентинский футболист Лионель Месси считает, что "сливочным" не хватает Криштиану Роналду.

Капитан Барселоны Лионель Месси прокомментировал уход Криштиану Роналду из Реала.

"В начале сезона я уже говорил, что Реал – великий клуб, один из лучших в мире. У них есть много великолепных футболистов, но уход Криштиану повлиял бы на любую команду. В этом нет ничего удивительного, он забивает много голов и многое дает команде на поле".

"Я не удивлен, что Реалу не хватает Роналду. Но Реал по-прежнему остается одним из лучших клубов мира с великолепным составом".

"Было здорово играть в одной лиге с Криштиану, он великолепный игрок, но я сконцентрирован на настоящем и на своей команде", – цитирует аргентинца издание Marca.