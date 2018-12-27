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В Реале не знают, что делать с Луниным

В Реале не знают, что делать с Луниным
16:20 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Летом Андрей Лунин сменил "Зарю" на "Реал", однако мадридский клуб решил отдать украинского вратаря в аренду "Леганесу".

В новой команде молодой футболист почти не играет и выходит на поле в основном в матчах Кубка Испании. По информации Marca, в "Реале" разочарованы таким развитием событий.

При этом испанские журналисты утверждают, что у клуба нет конкретных планов на Лунина в сезоне 2019/20.

Не исключено, что Андрей все-таки станет резервистом для Тибо Куртуа в случае вероятной продажи Кейлора Наваса, но "Реал" якобы хочет иметь более опытного второго вратаря.

А место на лавке никак не поможет Лунину прогрессировать. Marca называет наиболее вероятным вариантом новую аренду, но нынешний сезон украинец, скорее всего, доиграет в "Леганесе".

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Андрей Лунин.
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