В Реале не знают, что делать с Луниным

В новой команде молодой футболист почти не играет и выходит на поле в основном в матчах Кубка Испании. По информации Marca, в "Реале" разочарованы таким развитием событий.
При этом испанские журналисты утверждают, что у клуба нет конкретных планов на Лунина в сезоне 2019/20.
Не исключено, что Андрей все-таки станет резервистом для Тибо Куртуа в случае вероятной продажи Кейлора Наваса, но "Реал" якобы хочет иметь более опытного второго вратаря.
А место на лавке никак не поможет Лунину прогрессировать. Marca называет наиболее вероятным вариантом новую аренду, но нынешний сезон украинец, скорее всего, доиграет в "Леганесе".