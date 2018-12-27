Милан уволит Гаттузо после матча со СПАЛом

Новости спорта: Карьера Дженнаро Гаттузо в Милане в качестве тренера подходит к концу.

Руководство Милана уволит Дженнаро Гаттузо после последнего матча в 2018 году, против СПАЛа, сообщает Сalciomercato.

По информации СМИ, Гаттузо был поставлен ультиматум перед матчем с Фрозиноне, что если Милан не выиграет два матча, то наставник будет отправлен в отставку. Милан расписал с Фрозиноне нулевую ничью. К тому же, "россонери" не забивают в четырех матчах кряду впервые за 34 года.

Гаттузо возглавил Милан в ноябре 2017 года. В нынешнем сезоне Милан не смог выйти из группы в Лиге Европы. В Серии А "россонери" идут на шестом месте после 18-ти туров, набрав 27 очков.

Матч Милан — СПАЛ состоится в субботу, 29-го декабря. Начало встречи в 21:30.