"Динамо" отказалось от приобретения Соля

Ранее агенты просили за Франа Соля 10 млн евро, но впоследствии снизили его стоимость до 5 млн евро. Об этом сообщил журналист Кирилл Крыжановский.
Однако и этот вариант не устроил "Динамо", и клуб переключил свое внимание на других претендентов.
Как сообщалось ранее, в начале декабря киевский футбольный клуб "Динамо" в поисках бомбардира обратил внимание на испанского форварда Франа Соля, который выступает за голландский "Виллем II". 26-летний испанский форвард Фран Соль является воспитанником мадридского "Реала" и вместе с нападающим "Аякса" Люком Де Йонгом лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Нидерландов.