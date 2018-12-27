"Динамо" отказалось от приобретения Соля

Новости спорта: Агенты испанского форварда голландского футбольного клуба "Виллем II" Франа Соля предложили игрока киевскому "Динамо" за вдвое уменьшенную сумму.

Ранее агенты просили за Франа Соля 10 млн евро, но впоследствии снизили его стоимость до 5 млн евро. Об этом сообщил журналист Кирилл Крыжановский.

Однако и этот вариант не устроил "Динамо", и клуб переключил свое внимание на других претендентов.

Как сообщалось ранее, в начале декабря киевский футбольный клуб "Динамо" в поисках бомбардира обратил внимание на испанского форварда Франа Соля, который выступает за голландский "Виллем II". 26-летний испанский форвард Фран Соль является воспитанником мадридского "Реала" и вместе с нападающим "Аякса" Люком Де Йонгом лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Нидерландов.