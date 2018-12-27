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Руслан Ротань стал главным тренером молодежной сборной Украины

Руслан Ротань стал главным тренером молодежной сборной Украины
20:42 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Бывший игрок киевского Динамо, Днепра и сборной Украины Руслан Ротань стал новым главным тренером молодежной сборной Украины.

Такое решение принял Исполкомом ФФУ, на котором также было объявлено о прекращении сотрудничества с Александром Головко. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

"Возглавить молодежную сборную Украины — для меня большая честь. В моей игровой карьере сборная всегда была особенной командой, и ее цвета я всегда защищал с гордостью. Постараюсь оправдать такое доверие и в качестве тренера и никого не подвести — особенно всех наших болельщиков. Понимаю, какая ответственность ложится на мои плечи, но я к этому готов.

С одной стороны, поступившее предложение стало для меня неожиданным, но после разговора с главным тренером национальной сборной Андреем Шевченко, президентом ФФУ Андреем Павелко, таким авторитетным специалистом как Мирон Маркевич, все сомнения отпали.

Я хорошо знаю, в каком направлении работает первая команда страны и постараюсь придерживаться этой же линии, но в рамках своего футбольного видения. Конкретные задачи мне еще сформулируют, но они и так понятны — нужно занимать первое место в отборочной группе чемпионата Европы и помогать готовить игроков для национальной сборной", — заявил Ротань.

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Футбол, Молодежная сборная Украины, Руслан Ротань, Новости футбола.
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