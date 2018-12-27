Шахтер - Айнтрахт: названа стоимость билетов на матч Лиги Европы в Харькове

Новости спорта: Стоимость билетов на матч с Айнтрахтом в 1/16 финала Лиги Европы составит от 50 до 6000 тысяч гривен.

По сообщению официального сайта "Шахтера", с 8-го января стартует продажа билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Айнтрахта", который пройдет в Харькове на стадионе ОСК "Металлист"14-го фераля.

С 8 по 13 января приоритетное право покупки билетов на домашний поединок "горняков"будет у владельцев абонементов (только онлайн на shakhtar.com). В это время действует специальная цена: - 20% от стоимости билета в свободной продаже (два в руки). Утром 8 января каждый обладатель абонемента получит СМС-сообщение с кодом доступа к онлайн-продаже на официальном сайте. 14 января стартует свободная продажа.

Приобрести билеты можно: в кассах ОСК "Металлист"(ежедневно с 10:00 до 19:00), на shakhtar.com, в мобильном приложении Shakhtar Tickets (Google Play и App Store), на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой), в розничной торговой сети Харькова.

Стоимость билетов Standard: 50, 100, 150, 200, 250 и 350 гривен, SkyUp Сlub (без пакета гостеприимства): 500 гривен, Club 1936 (снек-меню): 1 500 гривен, Roof Club (с пакетом гостеприимства): 3 000 гривен, Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 3 500 гривен, Sky Box: 4 500 и 6 000 гривен.

Также "Шахтер"напоминает, что в сезоне-2018/19 продолжает действовать система динамических цен и лучше приобрести билеты заранее. В день игры их стоимость будет выше.