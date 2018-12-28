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Сабо подвел итоги выступления сборной Украины в 2018 году

Сабо подвел итоги выступления сборной Украины в 2018 году
00:41 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: footballua.tv

Новости спорта: Эксперт каналов "Футбол 1"/"Футбол 2" Йожеф Сабо в студии "Футбол NEWS" подвел итоги выступления сборной Украины в 2018-ом году.

- 2018-ый год прошел успешно для сборной – не только потому, что они выполнили задачу, которая была поставлена перед командой – занять в своей группе Лиги Наций первое место. Они все это выполнили. Но самое главное даже не то, что очки были заработаны – а то, что они были заработаны хорошей игрой, красивой игрой, потому что в некоторых играх команда показывала современный футбол, и мы это видели. Спасибо тренерскому составу, что они не боялись.

С появлением футболистов, которые не боятся идти в обводку, обыгрывать один в один, появилась агрессия в нападении. Это говорит о том, что хорошая защита и хорошая атака.

Да, мы проиграли словакам, но там надо было посмотреть на молодежь, на других футболистов. Ничего страшного нет. Это даже очень хорошо. Тренеры должны были задуматься, что дальше, каким путем идти. Я думаю, что путь один – наступательный, хороший, современный футбол, когда и атака, и защита хорошая.

Претендент на звание лидера? Естественно, с появлением Марлоса мы не можем говорить, что он не усилил атаку нашей сборной. В средней линии есть Зинченко, который иногда выходит в основе в своем клубе. Коноплянка, Ярмоленко, Марлос… Степаненко очень важную роль играет. И Малиновский, который вырос на глазах – за ним гоняются в Европе, чтобы его купить.

Это ребята, которые и защищаются хорошо. Допустим, Шевченко избрал тактику, при которой игроки после потери мяча должны вступить в отбор, в активный отбор, и даже иногда прессинговать. Все это они делают.

Отбор на ЕВРО-2020? Вот я посмотрел календарь, он очень плох чем – что первый матч с Португалией играем на выезде, а потом самую последний поединок с Сербией, а это очень приличная команда, мы играем в Белграде. Мы знаем, что там тяжело играть. Там будет решаться, кто займет первое или второе место.

Но я уверен в нашей команде и в тренерском составе, что все будет хорошо.

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Сборная Украины, Футбол, Йожеф Сабо, ФК Генк, Новости футбола.
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