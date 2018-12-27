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Цыганков посетил матч Ромы

Цыганков посетил матч Ромы
23:24 Чт, 27 Декабрь 2018 Телеграф sport.ua

Новости спорта: Лидер Динамо Виктор Цыганков побывал на игре 18-го тура чемпионата Италии Рома - Сассуоло.

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков накануне вечером посетил поединок 18-го тура чемпионата Италии между "Ромой" и "Сассуоло", который состоялся в Риме на "Стадио Олимпико" и завершился победой столичной команды со счетом 3:1.

Фото и видео с поединка появилось на странице футболиста в сети Instagram и успело попасть в поле зрения представителей итальянской прессы. Что правда, о цели визита Цыганкова в Рим СМИ ничего неизвестно.

Виктор Цыганков ныне, как и другие игроки команд из УПЛ, пребывает в отпуске, а к тренировкам в составе "Динамо" вернется лишь в начале января.

Ранее сообщалось, что интерес к Цыганкову проявляют ряд клубов из Европы, среди которых называлась и "Рома". Римляне даже направляли предложение по вингеру размером в 20 миллионов евро, но оно не устроило руководство киевлян и было отвергнуто.

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Все по теме:

ФК Рома, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Виктор Цыганков.
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