Блохин получил должность в ФФУ

Новости спорта: Бывший тренер сборной Украины Олег Блохин получил пост в Федерации футбола.

Исполком ФФУ, который состоялся 27 декабря, утвердил Олега Блохина сопредседателем Совета стратегического развития профессионального футбола Федерации футбола Украины.

"От руководителей ФФУ мне поступило предложение возглавить совет стратегического развития вместе с президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко. После некоторого раздумья я ответил согласием. Признаюсь, для меня это очень почетная, но в то же время и очень ответственная должность. На мой взгляд, мои знания и опыт помогут украинскому футболу. Я вижу желание нынешнего руководства ФФУ реформировать украинский футбол и готов в этом помочь. Поэтому я благодарен членам Исполкома ФФУ, которые проголосовали за мое назначение", - сказал Блохин на Исполкоме.

Напомним, что последним местом работы Олега Блохина было киевское «Динамо», которое он возглавлял в 2012-2014-м годах.