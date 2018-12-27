Блохин получил должность в ФФУ

Исполком ФФУ, который состоялся 27 декабря, утвердил Олега Блохина сопредседателем Совета стратегического развития профессионального футбола Федерации футбола Украины.
"От руководителей ФФУ мне поступило предложение возглавить совет стратегического развития вместе с президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко. После некоторого раздумья я ответил согласием. Признаюсь, для меня это очень почетная, но в то же время и очень ответственная должность. На мой взгляд, мои знания и опыт помогут украинскому футболу. Я вижу желание нынешнего руководства ФФУ реформировать украинский футбол и готов в этом помочь. Поэтому я благодарен членам Исполкома ФФУ, которые проголосовали за мое назначение", - сказал Блохин на Исполкоме.
Напомним, что последним местом работы Олега Блохина было киевское «Динамо», которое он возглавлял в 2012-2014-м годах.