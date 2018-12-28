Вест Хэм обыграл Саутгемптон в 19 туре АПЛ

Новости спорта: Лондонский Вест Хэм обыграл Саутгемптон в рамках 19 тура АПЛ.

«Вест Хэм Юнайтед» одержал победу в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «святых» Нейтан Редмонд, отличившийся на 50-й минуте. Практически сразу «молотобойцам» удалось сравнять счёт — мяч в актив записал хавбек Фелипе Андерсон. Спустя шесть минут Андерсон оформил дубль.

«Вест Хэм», набрав 27 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Саутгемптон» (15) — 16-е.

В следующем туре лондонский клуб в гостях сыграет с «Бёрнли», а команда из Саутгемптона на домашнем стадионе встретится с «Манчестер Сити». Оба матча состоятся 30 декабря.