Сарри: Азар важен для Челси, как Месси для Барселоны или Роналду для Ювентуса

Новости спорта: Маурицио Сарри отметил важную роль нападающего Эдена Азара в команде, сравнив его с Месси и Роналду.

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри отметил важную роль нападающего Эдена Азара в команде, сравнив его с капитаном каталонской «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Безусловно, Азар является одним из важнейших игроков команды, как Месси в «Барселоне» или Роналду в «Ювентусе». Он великий игрок, способный действовать на любой позиции. На данный момент он играет ложную девятку и отлично справляется со своими задачами», — приводит слова Сарри пресс-служба лондонского клуба.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Эден забил 10 голов и отдал 9 результативных передач в 18 матчах.

«Челси», набрав 40 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.