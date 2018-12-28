СМИ: Эден Азар ожидает предложения от Реала

Новости спорта: Эден Азар все еще ждет, что мадридский Реал захочет приобрести его.

Эден Азар продолжает думать над переходом в Реал, сообщает Telegraph.

По информации источника, то, как Челси будет вести себя на трансферном рынке в январе, также может сыграть определяющую роль.

27-летний футболист хочет узнать, сделает ли его Реал приоритетной целью на грядущее лето. Не исключен вариант, что мадридский клуб постарается заполучить Килиана Мбаппе или Неймара из ПСЖ.

Руководство Челси еще давно предложило новый контракт с заработной платой в 300 тысяч фунтов в неделю, но бельгиец не спешит его подписывать.

Эден Азар в нынешнем сезоне АПЛ забил 10 голов и отдал 9 голевых передач в 17-ти матчах.