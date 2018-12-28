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Пятница, 28.12.2018
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СМИ: Эден Азар ожидает предложения от Реала

СМИ: Эден Азар ожидает предложения от Реала
03:26 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Эден Азар все еще ждет, что мадридский Реал захочет приобрести его.

Эден Азар продолжает думать над переходом в Реал, сообщает Telegraph.

По информации источника, то, как Челси будет вести себя на трансферном рынке в январе, также может сыграть определяющую роль.

27-летний футболист хочет узнать, сделает ли его Реал приоритетной целью на грядущее лето. Не исключен вариант, что мадридский клуб постарается заполучить Килиана Мбаппе или Неймара из ПСЖ.

Руководство Челси еще давно предложило новый контракт с заработной платой в 300 тысяч фунтов в неделю, но бельгиец не спешит его подписывать.

Эден Азар в нынешнем сезоне АПЛ забил 10 голов и отдал 9 голевых передач в 17-ти матчах.

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ФК Реал, ФК Челси, Футбол, Эден Азар, Новости футбола.
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