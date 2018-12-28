Наставник Баварии: Мы умеем хорошо атаковать, создавать моменты и забивать голы

Новости спорта: Нико Ковач рассказал о результатах своей команды в первой половине сезона.

Главный тренер Баварии Нико Ковач в интервью официальному сайту мюнхенского клуба рассказал свое видение ситуации.

- Старт сезона получился очень удачным. Команда одержала семь побед, показав отличный футбол. Ты рассчитывал на такое?

– Конечно я хотел, чтобы мы хорошо стартовали. Ради этого мы очень усердно работали во время предсезонной подготовки. Мы доминировали в матчах. Парни хотели показать новому тренеру на что они способны. Поэтому они очень усердно работали на тренировках и во время матчей. Однако затем, к сожалению, произошел небольшой надлом.

Мы всем тренерским штабом интенсивно думали над тем, почему так произошло. Возможно, мы слишком сильно попали под влияние своих собственных внушений: что мы непобедимы и что мы снова с большим отрывом станем чемпионами. Все эти мысли укоренились в нашем сознании и в итоге мы где-то немного не доработали. Этих нескольких процентов в результате и не хватило.

Считаю, что в этом сезоне Бундеслига намного сильнее и сбалансированнее, чем в прошлом году. Поэтому мы должны быть готовы к борьбе до самого последнего тура. Парни снова нашли свою игру. В матче Лиги чемпионов против Бенфики мы показали, что умеем хорошо атаковать, создавать моменты и забивать голы

- Как ты пережил сложный период в октябре / ноябре и всю ту критику, что обрушилась на тебя?

– Я старался держаться от этого подальше. Я хотел свободно принимать решения, основываясь только на своих впечатлениях от тренировок. До самого зимнего перерыва мне это удалось. Четыре, пять месяцев я не читаю новости. Я чувствую себя хорошо, все эти вещи меня не напрягают. Это важный момент. Если ты находишься под влиянием сообщений СМИ, то не можешь свободно принимать решения. А ты именно это должен делать.

Ныне Бавария занимает вторую строчку в чемпионате Германии, отставая от лидирующей Боруссии Д на шесть пунктов.