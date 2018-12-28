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Гвардиола теряет молодого таланта МанСити: игрок почти в Реале

Гвардиола теряет молодого таланта МанСити: игрок почти в Реале
07:49 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Молодой форвард Манчестер Сити переходит в Реал за 15 млн.

Авторитетная Marca сообщает, что "Реал" и "Манчестер Сити" договорились о трансфере Браима Диаса.

19-летний испанский полузащитник, который переехал в Англию в 2014-м их "Малаги", считается одним из самых больших талантов своего поколения. "Сити" до последнего пытался подписать с Диасом новый контракт, однако Браим решил не оставаться в структуре клуба, поскольку не получает достаточно игровой практики.

"Манчестер Сити" не оставалось ничего другого, как продать игрока, контракт которого истекает летом. Тем более, что "Реал" готов не ждать, чтобы получить Браима бесплатно, а уже сейчас заплатит значительную сумму. По данным Marca, речь идет о 15 млн евро, а также возможных бонусах в размере еще 17 млн.

Сам Диас, который успел сыграть за первую команду 15 матчей и забил два гола, подпишет шестилетний контракт с зарплатой 3,5 млн евро за сезон. Ожидается, что о трансфере будет объявлено на следующей неделе.

Добавим, что история очень напоминает переход Джейдона Санчо в "Боруссию" из Дортмунда. Главный английский талант тоже не захотел ждать, когда Гвардиола наконец начнет доверять ему место в основе, и согласился не переезд в Германию. Сейчас Санчо одна из главных звезд Бундеслиги.

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ФК Ман Сити, Реал, Трансферы, Браим Диаз, Браима Диас.
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