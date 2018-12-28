Реал согласовал трансфер форварда Манчестер Сити

Новости спорта: Браим Диас подпишет контракт с мадридским Реалом на шесть лет.

Испанский нападающий Манчестер Сити Браим Диас продолжит карьеру в мадридском Реале, сообщает Marca.

По информации издания, Реал согласился заплатить 15 миллионов евро плюс бонусы, чтобы Диас перешел уже в январе, хотя контракт с Ман Сити у него заканчивается летом 2019 года.

Ожидается, что Диас подпишет с Реалом шестилетнее соглашение, согласно которому он будет получать около 3,5 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Диас не провел за Ман Сити ни одного матча в чемпионате Англии, зато отметился двумя голами в двух матчах Кубка английской лиги. В январе 2014 года Ман Сити заплатил за Диаса Малаге 350 тысяч евро.