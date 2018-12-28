Трансферная стоимость Малиновского выросла

Новости спорта: Transfermarkt обновил цены футболистов, выступающих в чемпионате Бельгии.

Полузащитник Генка Руслан Малиновский оказался в 10-ке самых дорогих футболистов чемпионата Бельгии. Он также самым дорогим среди украинцев, выступающих в турнире.

По версии портала Transfermarkt, стоимость Малиновского поднялась на 2 миллиона и составила 9 миллионов евро. Украинец разделил 6-ю позицию вместе с Георгием Чакветадзе и Марвелусом Накамбой, которые стоят так же.

Самым дорогим в Бельгии стал одноклубник Малиновского Сандер Берге (17 миллионов).

Что касается других украинцев бельгийского чемпионата, то цена Романа Яремчука из Гента осталась прежней - 3,5 миллиона, а Роман Безус, играющий за Сент-Трюйден подорожал до 2 миллионов. Также выросла цена на Егора Назарина (Антверпен).