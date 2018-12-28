В Атлетико определились с главной трансферной целью на зиму

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14:05 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Левый защитник Порту Алекс Теллес всерьез заинтересовал Атлетико.

Атлетико проявляет интерес к левому защитнику Порто Алексу Теллесу, сообщает AS. Команда Диего Симеоне уже ищет замену Филипе Луису, который заявил, что не будет продлевать контракт с клубом. В текущем сезоне на позиции левого защитника также играл Лукас Эрнандес, но его будущее в Мадриде неопределенно.

Таким образом, Атлетико планирует подписать 26-летнего игрока Порту, которым они интересовались еще летом.

Контракт Теллеса с португальским клубом истекает в 2021 году, но в соглашении есть пункт о сумме выкупа. Клаусула игрока составляет 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл 24 матча за Порту, отметившись 1 голом и 6 результативными передачами.

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ФК Порту, Футбол, Новости футбола, Алекс Теллес.
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