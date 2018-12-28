Селезнев может продолжить карьеру в Испании

Новости спорта: Испанская Малага и турецкий Галатасарай поборются за украинского форварда Евгения Селезнева.

Малага ведет переговоры о подписании украинского нападающего Акхисара Евгения Селезнева, сообщает AS.

Испанский клуб хочет усилить атаку и рассматривает 33-летнего футболиста в качестве приоритетной цели.

Анчоусы имеют сдержанный оптимизм в отношении сделки и пытаются договориться с турецким клубом относительно финансовых деталей.

Главной проблемой является желание Акхисара выручить за трансфер украинца какие-то деньги, также интерес к нему проявляю другие турецкие клубы.

На днях турецкие СМИ сообщали, что форвард близок к переходу в Галатасарай, с которым уже якобы договорился о деталях личного контракта.

Селезнев не может остаться в Акхисаре из-за открытого конфликта с главным тренером команды. В текущем сезоне он провел 12 матчей и забил 4 мяча.

Малага выступает в испанской Сегунде и после 19 туров занимает 3-е место, уступая два очка лидирующей Гранаде.