Получавший 15 миллионов долларов в год футболист Асамоа Гьян разорился

Новости спорта: Асамоа Гьян заявил, что на его счете в банке осталось только 760 долларов.

Нападающий сборной Ганы по футболу Асамоа Гьян заявил, что на его счете в банке осталось только 760 долларов. Об этом сообщает ghanaweb.com.

Футболист в настоящий момент выступает за турецкий Кайсериспор и не получает зарплату на протяжении нескольких месяцев. Сообщается, что он не в состоянии обеспечивать семью.

Гьян известен по выступлениям за итальянский Удинезе, французский Ренн и английский Сандерленд. В 2011 году в Аль-Айн из ОАЭ он зарабатывал около 13 миллионов долларов в год. С 2015 по 2017 год ганец играл в китайском Шанхай СИПГ, где получал 15 миллионов долларов в год.