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Экс-игрок Шахтера может оказаться в Фенербахче

Экс-игрок Шахтера может оказаться в Фенербахче
22:22 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Нападающий "Бенфики" Факундо Феррейра в январское трансферное окно может перебраться в чемпионат Турции.

В услугах аргентинца заинтересован "Фенербахче", руководство которого недовольно отдачей от арендованного у "Лестера" Ислама Слимани. Факундо Феррейру "канарейки" также хотят взять на условиях займа, но не готовы платить за него.

"Фенербахче" рассчитывает, что с "Бенфикой" удастся договориться про аренду Феррейры в самое ближайшее время, так как аргентинец не входит в планы тренерского штаба португальской команды. Также турки хотели бы включить опцию выкупа контракта Феррейры в договор аренды.

В нынешнем сезоне на счету Феррейры, перешедшего в "Бенфику" летом на правах свободного агента из "Шахтера", всего 3 матча в чемпионате Португалии, в которых он смог отличиться 1 забитым мячом.

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ФК Шахтер, ФК Фенербахче, Футбол, Новости футбола, Факундо Феррейра.
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