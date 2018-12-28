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"Он феноменален": Месси высказался касательно Дембеле

&quot;Он феноменален&quot;: Месси высказался касательно Дембеле
19:35 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: В текущем сезоне игрок "Барселоны" Усман Дембеле несколько раз оказывался в центре скандальных ситуаций.

Более того, за определенные нарушения правил клуба боссы "блаугранас" применяли к футболисту серьезные санкции.

Впрочем, другие игроки "Барселоны" поддерживают Дембеле, несмотря на его поведение. В частности, Лионель Месси считает, что француз осознал свои ошибки и встал на путь исправления.

"Дембеле? На поле он феноменален. Все зависит от него самого. У него есть все шансы, чтобы стать одним из лучших игроков.

С другой стороны, он молодой парень, который все еще адаптируется к городу и клубу. Чем меньше будем об этом говорить, тем лучше для него. Нужно оставить его в покое. Он уже осознал свои ошибки и исправил их.

Мы же, в свою очередь, поможем ему сосредоточиться на футболе", – заявил Лионель Месси.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Усман Дембеле.
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