"Он феноменален": Месси высказался касательно Дембеле

Новости спорта: В текущем сезоне игрок "Барселоны" Усман Дембеле несколько раз оказывался в центре скандальных ситуаций.

Более того, за определенные нарушения правил клуба боссы "блаугранас" применяли к футболисту серьезные санкции.

Впрочем, другие игроки "Барселоны" поддерживают Дембеле, несмотря на его поведение. В частности, Лионель Месси считает, что француз осознал свои ошибки и встал на путь исправления.

"Дембеле? На поле он феноменален. Все зависит от него самого. У него есть все шансы, чтобы стать одним из лучших игроков.

С другой стороны, он молодой парень, который все еще адаптируется к городу и клубу. Чем меньше будем об этом говорить, тем лучше для него. Нужно оставить его в покое. Он уже осознал свои ошибки и исправил их.

Мы же, в свою очередь, поможем ему сосредоточиться на футболе", – заявил Лионель Месси.