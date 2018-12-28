Один из самых высокооплачиваемых игроков в мире обьявил о своем банкротстве

Форвард турецкого футбольного клуба "Кайсериспор" Асамоа Гьян, который когда-то был одним из наиболее высокооплачиваемых игроков в мире, объявил о своем банкротстве.
По словам футболиста, он не получает зарплату в течение нескольких последних месяцев, а сейчас на его счету находится только 600 евро. Об этом сообщает Footballua.tv.
"Гьян сейчас не способен обеспечивать семью, с которой не виделся с августа", - говорится в сообщении.
Ранее Асамоа Гьян выступал за "Аль-Айн" и "Шанхай СИПГ" и входил в число самых высокооплачиваемых футболистов в мире - его оклад оценивался в 13 млн евро.
В 2010 году форвард в составе сборной Ганы добрался до четвертьфинала чемпионата мира по футболу, где не смог реализовать пенальти в ворота Уругвая на последней минуте дополнительного времени.