Один из самых высокооплачиваемых игроков в мире обьявил о своем банкротстве

Новости спорта: Футболист Гьян объявил себя банкротом, а когда-то получал €13 млн в год.

Форвард турецкого футбольного клуба "Кайсериспор" Асамоа Гьян, который когда-то был одним из наиболее высокооплачиваемых игроков в мире, объявил о своем банкротстве.

По словам футболиста, он не получает зарплату в течение нескольких последних месяцев, а сейчас на его счету находится только 600 евро. Об этом сообщает Footballua.tv.

"Гьян сейчас не способен обеспечивать семью, с которой не виделся с августа", - говорится в сообщении.

Ранее Асамоа Гьян выступал за "Аль-Айн" и "Шанхай СИПГ" и входил в число самых высокооплачиваемых футболистов в мире - его оклад оценивался в 13 млн евро.

В 2010 году форвард в составе сборной Ганы добрался до четвертьфинала чемпионата мира по футболу, где не смог реализовать пенальти в ворота Уругвая на последней минуте дополнительного времени.