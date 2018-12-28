Реал подпишет форварда Манчестер Сити

Новости спорта: Мадридский "Реал" согласовал трансфер нападающего "Манчестер Сити" Браима Диаса.

Контракт 19-летнего испанца будет заключен на 6 лет, а его общая сумма составит на 15 миллионов евро, сообщает Marca.

Диас перешел в Академию "Сити" из "Малаги" в 2013 году, и сможет вернуться в Испанию следующим летом, когда истечет его контракт с "горожанами", если только ему не будет представлена возможность попробовать свои силы в первой команде "МанСити".

Диас дважды забил в поединке с "Фулхэмом" в Кубке Лиги (2:0) в прошлом месяце, в то время как в этом же месяце он сыграл против "Лестер Сити".

Летом Диас заявил в интервью El Mundo Deportivo: "Я стремлюсь играть как можно больше, чем больше минут ты получишь, тем лучше будешь играть".