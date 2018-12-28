Экс-футболист сборной Дании был подстрелен в собственном доме

Новости спорта: Празднование Рождества едва не закончилось трагедией для бывшего игрока сборной Дании Ники Билли.

По информации Ekstra Bladet, футболист был подстрелен, но чудом остался жив.

Инцидент произошел во время рождественской вечеринки, организованной в доме Билли. Все началось со словесной перепалки между Ники и одним из гостей, которая впоследствии переросла в драку.

Впрочем, кулаками все не ограничилось. В ходе противостояния противник Билли достал огнестрельное оружие и выстрелил в футболиста. К счастью, все обошлось – выстрел пришелся в предплечье пострадавшего.

Отмечается, что местная полиция уже арестовала двух подозреваемых по данному делу – 23-летнюю девушку и 30-летнего мужчину. Предварительно, парочке будут предъявлены обвинения в попытке убийства.

Примечательно, что сам Ники Билли скандально известен своими проблемами с законом. Так, прошедшим летом футболист был приговорен к одному месяцу лишения свободы за нападение на женщину.