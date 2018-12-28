Экс-футболист сборной Дании был подстрелен в собственном доме

По информации Ekstra Bladet, футболист был подстрелен, но чудом остался жив.
Инцидент произошел во время рождественской вечеринки, организованной в доме Билли. Все началось со словесной перепалки между Ники и одним из гостей, которая впоследствии переросла в драку.
Впрочем, кулаками все не ограничилось. В ходе противостояния противник Билли достал огнестрельное оружие и выстрелил в футболиста. К счастью, все обошлось – выстрел пришелся в предплечье пострадавшего.
Отмечается, что местная полиция уже арестовала двух подозреваемых по данному делу – 23-летнюю девушку и 30-летнего мужчину. Предварительно, парочке будут предъявлены обвинения в попытке убийства.
Примечательно, что сам Ники Билли скандально известен своими проблемами с законом. Так, прошедшим летом футболист был приговорен к одному месяцу лишения свободы за нападение на женщину.