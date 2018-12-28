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Караваев стал лучшим футболистом Зари в 2018 году по версии болельщиков

Караваев стал лучшим футболистом Зари в 2018 году по версии болельщиков
21:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Заря

Новости спорта: Полузащитник луганского футбольного клуба "Заря" Александр Караваев стал лучшим игроком 2018 года по итогам голосования болельщиков.

Александр Караваев набрал абсолютное большинство голосов болельщиков и опередил в этой номинации Андрея Лунина, Иури и Артема Громова. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Заря".

"Очень приятно победить, получив признание болельщиков. Я видел, что проходило голосование, но результатов еще не знал. Для меня это стимул работать еще больше и усерднее. Приносить пользу, как луганской "Заре", так и сборной Украины. Пользуясь случаем, всех искренне поздравляю с Новым Годом. Здоровья и успехов во всем", - прокомментировал свою победу Караваев.

Отмечается, что Александр Караваев несколько раз побеждал в голосовании по лучшему игроку месяца в нынешнем сезоне. Он является безусловным лидером "Зари" в течение всей осени и постоянным участником игр сборной Украины по футболу.

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ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Александр Караваев.
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