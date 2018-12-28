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Панькив - лучший футболист Александрии в 2018 году по версии болельщиков

Панькив - лучший футболист Александрии в 2018 году по версии болельщиков
16:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Александрия

Новости спорта: Футбольный клуб "Александрия" подвел итоги голосования за лучшего футболиста 2018 года, которое проводилось с 13 по 27 декабря.

Вратарь "Александрии" Юрий Панькив набрал наибольшее количество голосов болельщиков и получил звание лучшего футболиста 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Александрия".

"С первых дней голосования определились лидеры – Юрий Панькив и Евгений Банада. Победил в избирательных соревнованиях Юрий Панькив, чье имя в опросе отметили 124 болельщика. С небольшим отставанием на вторую ступеньку почетного пьедестала стал Евгений Банада, чье имя болельщики упомянули 93 раза. Третье место занял Артем Полярус (24 голоса)", - говорится в сообщении.

 Как сообщалось ранее, полузащитник луганского футбольного клуба "Заря" Александр Караваев стал лучшим игроком 2018 года по итогам голосования болельщиков.

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Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Юрий Панькив, Новости футбола.
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