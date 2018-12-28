Малага хочет выкупить форварда Шахтера

Новости спорта: Муньис надеется сохранить форварда на постоянной основе.

Главный тренер "Малаги" Хуан Рамон Муньис прокомментировал будущее Густаво Лещука Бланко, который выступает за "анчоусов" на правах аренды из "Шахтера".

"Его карьера не стоит на месте. Он прибавляет с каждым сезоном и прекрасно играет при любой схеме. Я считаю, что трансфер Бланко Лещука стал бы отличной инвестицией для клуба, однако не я решаю данный вопрос. У него есть все качества, чтобы выступать на наивысшем уровне", - цитирует Муньиса AS.

27-летний Бланко Лещук отметился 6 голами в 19 матчах Сегунды. "Малага" может выкупить контракт аргентино-украинца за 2,5 млн евро.

Дуэт в нападении Бланко Лещуку может составить Евгений Селезнев, которого "Малага" рассматривает приоритетным вариантом для усиления атаки в январе.