Наставник МЮ прокомментировал прогресс в игре Погба

Новости спорта: Уле-Гуннар Сульшер сказал, что игра полузащитника Поля Погба изменилась в лучшую сторону только благодаря самому французу.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сказал, что игра полузащитника Поля Погба изменилась в лучшую сторону только благодаря самому французу. По словам 45-летнего специалиста, нападающим команды Алексису Санчесу и Ромелу Лукаку предстоит проделать то же самое.

«Я не могу повлиять на игру футболистов на поле. Поль всё сделал сам. Я могу лишь указать им путь, а затем всё зависит только от них. Не согласен, что я что-то сделал с игрой Погба, а теперь могу повторить это с Ромелу и Алексисом. Всё будет зависеть только от них, когда они получат шанс. Таков футбол для игроков. Они должны делать это сами.

Да, футболистам нужна помощь от тренера и товарищей по команде. Я даю им некоторые рекомендации. Было много разговоров о свободе выражения на поле, но я всегда придерживался такого стиля, будучи тренером.

Нельзя сказать всем игрокам, что им делать. Они здесь, потому что являются хорошими футболистами. Они должны использовать своё воображение, креативность и получать удовольствие от игры за наш клуб, потому что это лучшее время в их жизни», — приводит слова Сульшера Sky Sports.