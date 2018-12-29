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Александрия хочет за трансфер Бондаренко 1 млн долларов

Александрия хочет за трансфер Бондаренко 1 млн долларов
08:02 Сегодня Телеграф Фото: ФК Александрия

Новости спорта: Первым зимним приобретением "Александрии" станет полузащитник Денис Дедечко, до последнего времени выступавший в российском "СКА-Хабаровск".

Приглашение этого опорника, ранее, к слову, уже защищавшего цвета "горожан", - личная инициатива главного тренера Владимира Шарана. Также в планах подписать центрального защитника и нападающего - правда, пока конкретных кандидатур на эти позиции нет. Информация о выкупе александрийцами центрбека "Черноморца" Глеба Грачева, гулявшая последние дни в интернете, не более чем выдумка журналистов или вброс от агентов футболиста.

Потерь у третьей команды Премьер-лиги ровно ноль. Во всяком случае, пока. Полузащитник Дмитрий Гречишкин, об уходе которого писалось в печати, остается - у него действующее соглашение. Покинуть Александрию игрок может только в одном случае - если сам выплатит неустойку за преждевременное расторжение контракта или же за его трансфер заплатит иной клуб. Не исключено также, что номинально третий вратарь "горожан" Дмитрий Рудык, которому уже 26 лет, зимой отправится в аренду в один из коллективов первой лиги. Парню катастрофически не хватает игровой практики: в этом сезоне - всего четыре матча за дублирующий состав.

Переговоры о трансфере защитника Валерия Бондаренко в "Шахтер" продолжаются. "Горняки" предлагают за 24-летнего центрбека 600 тысяч долларов, "горожане" настаивают на сумме в 1 миллион.

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ФК Шахтер, Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Новости футбола, Денис Дедечко, Валерий Бондаренко.
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