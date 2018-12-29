Скачать
Суббота, 29.12.2018
Усик - лучший боксер мира по версии The Ring, Ломаченко-старший - лучший тренер
Усик - лучший боксер мира
Хоккеист Кривошапкин отжался 100 раз после проигранного спора Фирсову (Видео)
Хоккеист Кривошапкин отжался 100 раз после проигранного спора
Кормье отказался от титула UFC в полутяжелом весе
Кормье отказался от титула UFC в полутяжелом весе
Шахматы. Анна Музычук заняла 4-е место на чемпионате мира по рапиду
Шахматы. Анна Музычук заняла 4-е место на чемпионате мира по рапиду

Определен лучший бомбардир 2018 года в турнирах УЕФА

Определен лучший бомбардир 2018 года в турнирах УЕФА
08:42 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Лучшим бомбардиром турниров УЕФА в 2018-м году стал Дайшон Редан из Челси и сборной Нидерландов — 19 голов.

Редан, которому в начале февраля исполнилось 17 лет, забил 8 голов в Юношеской лиге УЕФА, 5 голов за сборную Нидерландов U19 и 6 голов за сборную Нидерландов U17, с которой выиграл чемпионат Европы.

Второе место в списке лучших бомбардиров года занимает форвард Аякса и сборной Нидерландов Никита Тромп. Она забила 15 мячей в рамках чемпионата Европы U17 и делит первое место в списке лучших бомбардиров за всю историю турнира (20). 

На третьей строчке располагается Эдин Джеко. Босниец в 2018 году забил 13 мячей и поделил первое место с Робертом Левандовски в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов УЕФА по итогам календарного года (по 10).

Лучшие бомбардиры турниров УЕФА в 2018 году

19: Дайшон Редан (Челси/Нидерланды)

15: Никита Тромп (Нидерланды)

13: Эдин Джеко (Рома/Босния и Герцеговина)

12: Антуан Гризманн (Атлетико/Франция)

12: Мунас Даббур (Зальцбург)

11: Михал Кубик (Рекорд/Польша)

11: Ромее Лехтер (Нидерланды)

11: Трой Пэрротт (Тоттенхэм/Ирландия)

Трижды за последние пять лет лавры доставались Криштиану Роналду.

Предыдущие пять сезонов

2017 27: Криштиану Роналду (Реал/Португалия)

2016 18: Ада Хегерберг (Лион/Норвегия)

2015 20: Роберт Левандовски (Бавария/Польша)

2014 17: Криштиану Роналду (Реал/Португалия)

2013 15: Криштиану Роналду (Реал/Португалия)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Дайшон Редан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Менеджер Нурмагомедова: У Мейвезера нет храбрости для ММА
02 Один из самых высокооплачиваемых игроков в мире обьявил о своем банкротстве
03 Малага хочет выкупить форварда Шахтера
04 Экс-игрок Шахтера может оказаться в Фенербахче
05 Реал может подписать Неймара или Мбаппе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь