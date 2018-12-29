Определен лучший бомбардир 2018 года в турнирах УЕФА

Новости спорта: Лучшим бомбардиром турниров УЕФА в 2018-м году стал Дайшон Редан из Челси и сборной Нидерландов — 19 голов.

Редан, которому в начале февраля исполнилось 17 лет, забил 8 голов в Юношеской лиге УЕФА, 5 голов за сборную Нидерландов U19 и 6 голов за сборную Нидерландов U17, с которой выиграл чемпионат Европы.

Второе место в списке лучших бомбардиров года занимает форвард Аякса и сборной Нидерландов Никита Тромп. Она забила 15 мячей в рамках чемпионата Европы U17 и делит первое место в списке лучших бомбардиров за всю историю турнира (20).

На третьей строчке располагается Эдин Джеко. Босниец в 2018 году забил 13 мячей и поделил первое место с Робертом Левандовски в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов УЕФА по итогам календарного года (по 10).

Лучшие бомбардиры турниров УЕФА в 2018 году

19: Дайшон Редан (Челси/Нидерланды)

15: Никита Тромп (Нидерланды)

13: Эдин Джеко (Рома/Босния и Герцеговина)

12: Антуан Гризманн (Атлетико/Франция)

12: Мунас Даббур (Зальцбург)

11: Михал Кубик (Рекорд/Польша)

11: Ромее Лехтер (Нидерланды)

11: Трой Пэрротт (Тоттенхэм/Ирландия)

Трижды за последние пять лет лавры доставались Криштиану Роналду.

Предыдущие пять сезонов

2017 27: Криштиану Роналду (Реал/Португалия)

2016 18: Ада Хегерберг (Лион/Норвегия)

2015 20: Роберт Левандовски (Бавария/Польша)

2014 17: Криштиану Роналду (Реал/Португалия)

2013 15: Криштиану Роналду (Реал/Португалия)