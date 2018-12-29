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В Шальке пройдет "чистка состава": Коноплянка может покинуть команду

В Шальке пройдет &quot;чистка состава&quot;: Коноплянка может покинуть команду
12:50 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Главный тренер Шальке Доменико Тедеско заявил, что зимой в команде может произойти "чистка" состава.

Как сообщает Transfermarkt, Тедеско в интервью Sport.sky.de, заявил что команду зимой ожидают кадровые изменения. Основными кандидатами на то чтобы покинуть немецкую команду являются Евгений Коноплянка, Франко Ди Санто и Брель Эмболо.

Также Тедеско рассчитывает на усиление тренерского персонала, заявив что нуждается в еще одном помощнике рядом с собой. Боссы гельзеркирхенского клуба, скорее всего пойдут на встречу главному тренеру, так как заинтересованы в исправлении ситуации в Бундеслиге, где Шальке после 17-ти туров занимает 13-ю строчку.

После поражения от Байера, "горняки" и вовсе установили личный антирекорд, проиграв 5 домашних матчей до зимнего перерыва

Коноплянка в нынешнем сезоне принял участие в 14 играх за свой клуб, отметившись 2 ассистами и пока что ни единым голом.

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ФК Шальке 04, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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