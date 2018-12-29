Ливерпуль - Арсенал: превью матча 29.12.2018

Новости спорта: Сегодня, 29 декабря, стартует вторая часть английской Премьер-лиги. В центральном матче 20-го тура встретятся Ливерпуль и Арсенал.

У ливерпульских болельщиков предостаточно поводов для оптимизма. В первую очередь, их команда бесспорно лидирует в чемпионате, и стала "зимним чемпионом", оторвавшись от ближайшего преследователя на шесть баллов. Однако, следует упомянуть о печальной тенденции, которая преследует "красных" через каждые пять лет.

В сезоне 2008/2009 "Ливерпуль" встречал Рождество в статусе лидера чемпионата, но на финише команда оказалась лишь второй. История повторилась в сезоне 2013/2014. Тогда "Сити" добыл чемпионство в заочной борьбе, обогнав "красных" лишь на два балла. И вот, снова пять лет позади и "Ливерпуль" в статусе зимнего чемпиона Англии… Смогут ли подопечные Клоппа прервать печальную для себя традицию?

Хозяева подходят к матчу с "канонирами" имея за спиной восемь побед подряд в рамках АПЛ. Последняя потеря очков была в ноябрьском матче именно против "Арсенала". Тогда команды расписали мировую - 1:1.

Не стоит забывать, что на поле сойдутся лучшие, на данный момент, бомбардиры АПЛ: Обамеянг, который имеет в своем активе 13 точных выстрелов и Салах, отстающий от габонца лишь на один мяч – 12.

"Арсенал" в последних трех играх набрал всего четыре очка и отстает от топ-4 на два балла. Последняя потеря очков случилась в матче против "Брайтона" в предыдущем туре. Не последнюю роль в этом сыграли кадровые потери "канониров". К слову, выезд на "Энфилд" также вынуждены пропустить - Холдинг, Мхитарян, Беллерин и Уэлбек. У соперника среди кадровых потерь – Милнер, Гомес, Матип и Окслейд-Чемберлен, который после длительного лечения, наконец, приступил к беговым тренировкам.

Кстати, в последних десяти матчах против "Ливерпуля", лондонцы лишь дважды побеждали. Последняя победа датируется апрелем 2015-го года. Тогда "красные" были биты на "Эмирейтс" с разгромным счетом 4:1.

Учитывая кадровую ситуацию и нынешнюю форму соперника, команде Эмери будет крайне сложно зацепиться за положительный результат. Однако, все мы помним потрясающую игру против "Тоттенхэма" в начале декабря, где "Арсенал" сумел проявить характер и переломить ход встречи, выиграв соперника с крупным счетом.