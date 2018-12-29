Ливерпуль - Арсенал: где смотреть матч 29.12.2018

Новости спорта: 29 декабря в Ливерпуле лидер чемпионата Англии примет лондонский Арсенал.

Сегодня, 29 декабря, в 20-м туре английской Премьер-лиги встретятся Ливерпуль и Арсенал. Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд", начало встречи в 19:30 по киевскому времени. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 2".

Благодаря двум осечкам "Манчестер Сити", мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу АПЛ с отрывом в шесть баллов. "Арсенал" ведет отчаянную борьбу на топ-4, отставая от нее на два очка. Очные встречи между этими коллективами традиционно сверхрезультативны. Только вдумайтесь, за последние десять матчей команды наколотили друг другу 41 мяч!

Это будет вторая встреча между соперниками в текущем розыгрыше АПЛ. В начале ноября команды поделили очки – 1:1.

У "Ливерпуля" точно пропустят встречу Милнер, Матип, Гомес и Окслейд-Чемберлен. В тоже время "Арсенал" не сможет рассчитывать на целый ряд исполнителей из-за травм: Холдинга, Мхитаряна, Беллерина и Уэлбека.