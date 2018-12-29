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Тренер сборной Аргентины попытается вернуть Месси в команду

Тренер сборной Аргентины попытается вернуть Месси в команду
14:16 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта: Игрок Барселоны 31-летний Лионель Месси не выступал за сборную Аргентины с Чемпионата мира 2018 года.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что проведет переговоры касательно возвращения в национальную команду Лионеля Месси. Тренер хотел бы поработать с игроком Барселоны.

«Я не слишком часто общаюсь с Месси, но мы поддерживаем связь. Постараемся, чтобы в 2019 году он вернулся в сборную Аргентины. Нам предстоят переговоры, которые должны закончиться положительно. Это важно для сборной Аргентины», — цитирует Скалони Goal.

«Каждый тренер хотел бы поработать с Месси, а я больше, чем кто-либо еще».

Лионель Месси не играл за сборную Аргентины после вылета команды в 1/8 финала Чемпионата мира. С тех пор команда провела 6 товарищеских встреч.

Скалони был назначен в качестве исполняющего обязанности тренера аргентинской команды после отставки Хорхе Сампаоли в результате раннего вылета команды на ЧМ-2018. Сообщается, что вскоре он станет полноценным тренером альбиселесте.

Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины, на его счету 65 мячей в 128 матчах.

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Барселона, Лионель Месси, Сборная Аргентины, Лионель Скалони.
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