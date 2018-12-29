Английский футболист жестоко избил девушку на стоянке (Видео)

Новости спорта: Риккардо Колдер жестоко избил медсестру на автостоянке.

Экс-игрок Астон Виллы и сборной Англии U-17 Риккардо Колдер осужден на 9 месяцев за жестокое избиение девушки. После приговора судьи в Сети появилось видео инцидента, который произошел еще в мае.

На парковке у Колдера и его жертвы случился конфликт, в результате которого 24-летняя медсестра на своем авто въехала в машину 22-летнего Колдера, после чего тот "сорвался".

Колдер подошел к машине девушки и через открытое окно стал избивать ее, нанося удары руками, а потом открыл дверь и стал бить ногами, что привело к множеству ушибов на лице, а также перелом пальца и психическую травму.