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Английский футболист жестоко избил девушку на стоянке (Видео)

Английский футболист жестоко избил девушку на стоянке (Видео)
14:22 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Риккардо Колдер жестоко избил медсестру на автостоянке.

Экс-игрок Астон Виллы и сборной Англии U-17 Риккардо Колдер осужден на 9 месяцев за жестокое избиение девушки. После приговора судьи в Сети появилось видео инцидента, который произошел еще в мае.

На парковке у Колдера и его жертвы случился конфликт, в результате которого 24-летняя медсестра на своем авто въехала в машину 22-летнего Колдера, после чего тот "сорвался".

Колдер подошел к машине девушки и через открытое окно стал избивать ее, нанося удары руками, а потом открыл дверь и стал бить ногами, что привело к множеству ушибов на лице, а также перелом пальца и психическую травму.

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ФК Астон Вилла, Футбол, Видео, Новости футбола, Риккардо Колдер.
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