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Экс-арбитр ФИФА - об квалификации рефери Украины

Экс-арбитр ФИФА - об квалификации рефери Украины
16:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости спорта: Мирослав Ступар не видит в Украине достаточного количества достойных арбитров.

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар в интервью zbirna.com рассказал о квалификации украинских арбитров.

— Почему в Украине заинтересованные организации не определяют десятку лучших арбитров?

— Ответ, к сожалению, на поверхности: просто при всем желании такого количества достойных не найти. Вот хотя бы самый свежий пример: среди арбитров, обслуживавших матчи в элите в первой части нынешнего сезона, не ошибались лишь Дмитрий Кутаков, Игорь Пасхал и Владимир Новохатский. Впрочем, это отнюдь не свидетельствует об их высоком уровне, ведь им не доверяли очные баталии наших топ-команд.

Кстати, мне вообще не нравится, как сейчас определяют, кто достоин звания арбитра ФИФА. В мое время сначала нужно было попасть в десятку лучших, затем определялась «великолепная семерка», получавшая право обслуживать международные матчи. И лишь удачно отсудив два таких поединка, ты становился арбитром ФИФА, и это почетное звание закреплялось за тобой навсегда. Теперь же все по-другому, иногда арбитрами ФИФА становятся рефери малоизвестные даже в Украине, да и звание судьи-международника присваивается только на год.

— Может, именно из-за такого подхода украинские арбитры не пользуются авторитетом на международной арене?

— А разве может быть иначе, если наших лучших арбитров последних лет, Юрия Можаровского и Константина Труханова, упорно тормозили с попаданием на международную арену, мотивируя это тем, что у них проблемы с английским языком. Согласен, при нынешнем положении дел каждому публичному человеку желательно владеть иностранным языком, и все же, в футболе для арбитра, образно говоря, важен язык свистка…

— Но ведь и Можаровский с Трухановым в этом сезоне не избежали ошибок и были дисквалифицированы…

— Хочу обратить внимание на то, что именно этим арбитрам в последнее время доверяют чаще всего обслуживание очных баталий наших грандов — киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера». Да, они были небезгрешны, но с другой стороны, разве звездные защитники не обрезаются с передачами, а знаменитые голеадоры не промахиваются с убойных позиций? Так что все в этом мире относительно, главное, чтобы обходилось без предвзятости.

Кстати, радует, что комитет арбитров наконец-то стал жестче наказывать рефери, допустивших промахи, что в деятельности этой футбольной структуры появилось больше открытости.

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УПЛ, Арбитры, Мирослав Ступар, Арбитры Украины.
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