Шевчук подвел итоги своей работы в Олимпике

Новости спорта: Хорошо, что Олимпик воспитал тренера для молодежной сборной Украины.

Главный тренер донецкого Олимпика Вячеслав Шевчук подвел итоги первой части сезона, который команда провела под его руководством.

«Самое положительное — мне было приятно возглавить команду Премьер-лиги. Что касается результатов, то я считаю, мы пока не выполняем поставленную задачу, не входим в шестерку. У нас есть еще минимальный шанс, чтобы набрать нужные очки и войти в первую шестерку», — рассказал Шевчук в интервью ТК Футбол.

«В принципе, я командой и ребятами доволен. Несколько игр из-за определенных ошибок судьи мы не добрали, плюс в атаке мы должны действовать более агрессивно, и тогда нам будут приходить очки».

«Считаю, что в конце сезона было видно, что команда хорошо контролирует мяч, сразу вступает в отбор, и мы высоко обороняемся. Нам нужно много работать на сборах над завершением, потому что не хватает остроты и агрессии при атакующих действиях».

Не обошел стороной Вячеслав и уход его ассистента, Руслана Ротаня, который возглавил молодежную сборную Украины.

«Конечно, это потеря для нас, хорошо, что Олимпик воспитал тренера для молодежной сборной Украины. Руслан — это большой профессионал и очень хороший человек. Для нас это потеря, еще раз повторяюсь, желаю Руслану удачи во главе молодежной сборной».

«Кто заменит? На данный момент у меня нет подходящей кандидатуры. Есть один игрок, но он пока продолжает карьеру, поэтому об этом я пока не хочу открываться».

Напоследок коуч Олимпика рассказал о трансферных амбициях клуба и грядущих сборах, где команда проведет 9 матчей.

«Кравченко и Зубейко — опытные игроки. Я честно им в лицо сказал, что не могу предоставить много игрового времени, поэтому им нужно играть, они — футболисты высокого уровня и должны играть в других командах. На их место мы возьмем молодых игроков, которые будут прогрессировать и создавать конкуренцию внутри коллектива», — прокомментировал Шевчук уход двух защитников, о котором было объявлено вчера.

«Я не против усиливать любые позиции. Будут хорошие игроки — будем брать, лишь бы набирать в состав футболистов мы не будем. На данный момент у нас в команде с вратарями порядка 20 человек, я считаю, что 3-4 игрока в состав нам еще нужно взять».

«Если будут хорошего уровня игроки как украинцы, так и легионеры, будем смотреть, заслуживают ли они нашего внимания. Если будут показывать определенный уровень игры — возьмем в команду, неважно, какой паспорт. Что касается молодежи, то да, хотим взять несколько игроков молодых, потому что у нас много опытных. Считаю, что будет хорошо, когда у нас будет группа опытных и молодых, они будут лучше прогрессировать, находясь вместе с опытными игроками».

«С 10 по 18 января мы работаем в Киеве. Что касается соперников по сборам, то у нас все даты все отлажено. На первом сборе мы играем четыре матча, на втором — пять».

На зимний перерыв Олимпик ушел на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ, на 5 очков отставая от первой шестерки.

Ротань официально был анонсирован в качестве наставника украинской молодежки позавчера. Бывший игрок Днепра и Динамо был единственной кандидатурой на вакантный пост.