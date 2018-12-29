Скачать
Суббота, 29.12.2018
Усик - лучший боксер мира по версии The Ring, Ломаченко-старший - лучший тренер
Усик - лучший боксер мира
Английский футболист жестоко избил девушку на стоянке (Видео)
Английский футболист жестоко избил девушку на стоянке (Видео)
Биатлон. Сегодня Джима и Прима представят Украину на Рождественской гонке-2018
Сегодня Джима и Прима выйдут на старт Рождественской гонки-2018
Свитолина рассказала о своих кумирах
Свитолина рассказала о своих кумирах

Шевчук подвел итоги своей работы в Олимпике

Шевчук подвел итоги своей работы в Олимпике
16:57 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: Facebook

Новости спорта: Хорошо, что Олимпик воспитал тренера для молодежной сборной Украины.

Главный тренер донецкого Олимпика Вячеслав Шевчук подвел итоги первой части сезона, который команда провела под его руководством.

«Самое положительное — мне было приятно возглавить команду Премьер-лиги. Что касается результатов, то я считаю, мы пока не выполняем поставленную задачу, не входим в шестерку. У нас есть еще минимальный шанс, чтобы набрать нужные очки и войти в первую шестерку», — рассказал Шевчук в интервью ТК Футбол.

«В принципе, я командой и ребятами доволен. Несколько игр из-за определенных ошибок судьи мы не добрали, плюс в атаке мы должны действовать более агрессивно, и тогда нам будут приходить очки».

«Считаю, что в конце сезона было видно, что команда хорошо контролирует мяч, сразу вступает в отбор, и мы высоко обороняемся. Нам нужно много работать на сборах над завершением, потому что не хватает остроты и агрессии при атакующих действиях».

Не обошел стороной Вячеслав и уход его ассистента, Руслана Ротаня, который возглавил молодежную сборную Украины.

«Конечно, это потеря для нас, хорошо, что Олимпик воспитал тренера для молодежной сборной Украины. Руслан — это большой профессионал и очень хороший человек. Для нас это потеря, еще раз повторяюсь, желаю Руслану удачи во главе молодежной сборной».

«Кто заменит? На данный момент у меня нет подходящей кандидатуры. Есть один игрок, но он пока продолжает карьеру, поэтому об этом я пока не хочу открываться».

Напоследок коуч Олимпика рассказал о трансферных амбициях клуба и грядущих сборах, где команда проведет 9 матчей.

«Кравченко и Зубейко — опытные игроки. Я честно им в лицо сказал, что не могу предоставить много игрового времени, поэтому им нужно играть, они — футболисты высокого уровня и должны играть в других командах. На их место мы возьмем молодых игроков, которые будут прогрессировать и создавать конкуренцию внутри коллектива», — прокомментировал Шевчук уход двух защитников, о котором было объявлено вчера.

«Я не против усиливать любые позиции. Будут хорошие игроки — будем брать, лишь бы набирать в состав футболистов мы не будем. На данный момент у нас в команде с вратарями порядка 20 человек, я считаю, что 3-4 игрока в состав нам еще нужно взять».

«Если будут хорошего уровня игроки как украинцы, так и легионеры, будем смотреть, заслуживают ли они нашего внимания. Если будут показывать определенный уровень игры — возьмем в команду, неважно, какой паспорт. Что касается молодежи, то да, хотим взять несколько игроков молодых, потому что у нас много опытных. Считаю, что будет хорошо, когда у нас будет группа опытных и молодых, они будут лучше прогрессировать, находясь вместе с опытными игроками».

«С 10 по 18 января мы работаем в Киеве. Что касается соперников по сборам, то у нас все даты все отлажено. На первом сборе мы играем четыре матча, на втором — пять».

На зимний перерыв Олимпик ушел на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ, на 5 очков отставая от первой шестерки.

Ротань официально был анонсирован в качестве наставника украинской молодежки позавчера. Бывший игрок Днепра и Динамо был единственной кандидатурой на вакантный пост.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вячеслав Шевчук, УПЛ, Руслан Ротань, Олимпик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Менеджер Нурмагомедова: У Мейвезера нет храбрости для ММА
02 Биатлон. Сегодня Джима и Прима представят Украину на Рождественской гонке-2018
03 Усик - лучший боксер мира по версии The Ring, Ломаченко-старший - лучший тренер
04 Экс-биатлонист сборной Украины выступает за Россию в украинской форме
05 Пять лет назад Михаэль Шумахер получил страшную травму головы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь