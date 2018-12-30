Экс-голкипер Тоттенхэма: Де Хеа лучший вратарь мира

Новости спорта: Бывший голкипер "шпор" и сборной Англии убежден, что Давид Де Хеа все еще лучший вратарь мира.

В одном из недавних интервью, экс-голкипер «Тоттенхэма» и сборной Англии рассказал о том, кого они видит лучшим вратарем мира сейчас.

«Де Хеа лучший вратарь мира. Он уже долгое время является важнейшим игроком «Манчестера». Он совершил огромное количество сейвов в прошлом сезоне.

Я очень хорошо помню, как его критиковали в первый год в «МЮ». Многие сейчас об этом забыли.

АПЛ – самая сложная лига в мире. Ему нужно было 12 месяцев, чтобы приспособиться к игре, но сейчас он отлично играет.

Да, он не очень большой вратарь и меньше, чем среднестатистический вратарь. Однако несмотря на это он прекрасно командует защитой и делает все, чтобы оставаться лучшим», - заявил Робинсон.

Сейчас «МЮ» занимает шестое место в АПЛ.