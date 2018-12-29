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Суббота, 29.12.2018
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Итоги 19-го тура итальянской серии А от 29.12.2018

Итоги 19-го тура итальянской серии А от 29.12.2018
18:57 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Сегодня, 29 декабря, завершились практически все матчи 19-го тура Серии А.

В рамках 19-го тура чемпионата Италии Аталанта уничтожила Сассуоло, Рома победила Парму, Интер одержал минимальную победу над Эмполи, Лацио сыграл вничью с Торино, Кьево минимально одолел Фрозиноне, Удинезе переиграл Кальяри, а Дженоа и Фиорнетина голов не забивали.

Чемпионат Италии 2018/2019, 19-й тур

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Дженоа – Фиорентина – 0:0

Кьево – Фрозиноне – 1:0

Голы: Джаккерини, 76

Лацио – Торино – 1:1

Голы: Милинкович-Савич, 62 – Белотти, 45+3 (пен)

Парма – Рома – 0:2

Голы: Кристанте, 58, Ундер, 75

Сассуоло – Аталанта – 2:6

Голы: Дункан, 54, 57 – Сапата, 19 Гомес, 42, Иличич, 75, 87, 90+1

Удинезе – Кальяри – 2:0

Голы: Пузетто, 39, Бехрами, 57

Эмполи – Интер – 0:1

Голы: Кейта, 72

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Лацио на своём поле принимал Торино, встретившись в течение первого тайма с большими проблемами. Гости были явно острее, уже на 17-й минуте проверив на прочность перекладину ворот Стракоши, а в компенсированное время они провели атаку, в которой передачу в собственной штрафной рукой прервал Ачерби – арбитр назначил пенальти, а Белотти его уверенно реализовал. Впрочем, после перерыва "орлы" включили полные обороты и отыгрались усилиями Милинковича-Савича, который на 62-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной попал в левую девятку – 1:1. В дальнейшем команды провели несколько опасных ударов по воротам друг друга, но отличиться хотя бы еще одним голом так и не смогли.

Интер откатал очень непростой выезд в Эмполи, который оказывал сопротивление на протяжении всего матча. В первом тайме хозяева довольно эффективно сдерживали соперника, не дав миланцам создать чего-то особо опасного. На старте второго тайма смог отличиться Бальде Кейта, однако его гол отменили из-за офсайда. Эмполи мог забить на 56-й минуте, но удар Капуто из-под самой перекладины вытащил Ханданович – а еще через 16 минут Интер таки вышел вперед усилиями Кейта, которому удался несколько корявый, но невероятно точный выстрел из пределов штрафной под левую штангу. Этот гол, к сожалению для Эмполи, оказался единственным во встрече.

В параллельных встречах Аталанта разбомбила Сассуоло (2:6), хотя до 75-й минуты подопечные Де Дзерби были в одном мяче от того, чтобы забить третий гол и сравниться с гостями – все мечты разрушил хет-трик Иличича за 16 минут. В битве аутсайдеров Кьево сумел воспользоваться численным преимуществом после красной карточки Капуано, добыв минимальную победу над Фрозиноне. Удинезе уверенно разбил Кальяри (2:0), Рома благодаря голам Кристанте и Ундера переиграла Парму (0:2), а в матче между Дженоа и Фиорентиной была зафиксирована сухая ничья.

Таким образом, Интер набрал 39 очков и остался на третьей позиции. Лацио с 32 зачётными баллами замыкает зону ЛЧ, а Рома, имея на два меньше, идёт вслед за "орлами". Аталанта с 28 пунктами идёт на седьмой строчке, Торино с 27-ю – на девятой, Фиорентина с 26-ю находится на десятой, а Сассуоло и Парма, имея по 25, находятся на одиннадцатой и двенадцатой позициях соответственно. Кальяри и Дженоа занимают тринадцатое-четырнадцатое места, имея по 20 очков, а в Удинезе только 18 – именно поэтому фриульцы на пятнадцатом. Эмполи остался перед зоной вылета, а Кьево от предпоследнего Фрозиноне теперь отделяют всего 2 зачётных балла.

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Лацио, Серия А, Чемпионат Италии, Roma.
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