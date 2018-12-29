Обзор фиаско Тоттенхэма в 20-м туре АПЛ против Вулверхэмптона (Видео)

Новости спорта: Тоттенхэм в 20-м туре АПЛ в матче против Вулверхэмптон в концовке пропустил 3 необязательных мяча и рискует лишиться 2-й строчки таблицы.

В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимал «Вулверхэмптон» на лондонском «Уэмбли».

Хозяева открыли счет на 22-й минуте, это сделал лидер «Тоттенхэма» Гари Кейн. «Шпоры» были близки ко второму взятию ворот, однако, в концовке второго тайма, когда ничего не предвещало беды, «Вулверхэмптон» начал забивать. Три мяча гостей на 72-й, 84-й и 87-й минутах похоронили надежды хозяев на любые очки в этом поединке.

«Вулверхэмптон» победой на «Умэбли» закрутил интригу в верхней части турнирной таблицы АПЛ еще сильнее.

АПЛ, 20-й тур

«Тоттенхэм» - «Вулверхэмптон» 1:3

Обзор 1-го тайма

Кейн, 22

Боли, 72

Рауль Хименес, 83 мин

Кошта, 87

Голы: Кейн, 22 – Боли, 72, Хименес, 84, Кошта, 87

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Дэвис, Триппьер, Алдервейрелд, Сиссоко, Уинкс, Эриксен, Алли (Лукас Моура, 68), Сон Хын Мин, Кейн.

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро, Беннетт, Кавалейру (Гиббс-Уайт, 85), Дендонкер (Моутинью, 68), Траоре (Элдер Кошта, 59), Рубен Невеш, Доэрти, Хименес.

Предупреждения: Дэвис (16), Эриксен (42), Кастро (81), Кейн (81), Хименес (84).