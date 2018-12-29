Усик объяснил, почему не выражается на украинском и пообещал исправиться

Новости спорта: Также боксер рассказал, почему он знает русский лучше, чем украинский.

Абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик в недавнем интервью пообещал, что скоро начнет публично выражаться на украинском языке.

"Украинский - это мой язык, моих предков. Но я рос в регионе, где в основном все разговаривают на русском, поэтому в быту я чаще использую именно его.

Я чувствую, что мой украинский не чистый, а общаться на суржике у меня нет никакого желания. Но обещаю, что в скором времени публично буду говорить на украинском", - заявил украинец в интервью газете Экспресс.

Раннее Усик сказал, что после праздников примет решение в каком весе продолжить карьеру.