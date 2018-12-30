Милан перервал свою серию без побед благодаря голу Игуаина

Новости спорта: "Россо-нери" смогли обыграть аутсайдера итальянского чемпионата.

В поединке 19-го тура Серии А Милан на домашнем Сан-Сиро одержал победу над СПАЛом со счетом 2:1.

Первыми в поединке отметились гости - Андреа Петанья с передачи Тяьго Сионека отправил мяч в ворота на 13-й минуте. Однако через три минуты футболист хозяев Самуэль Кастильехо восстановил статус-кво. Точку в матче поставил аргентинский нападающий Гонсало Игуаин, которому ассистировал Хакан Чалханоглу. Эта победа стала для Милана первой в пяти последних матчах.

Таким образом, Милан, имея в активе 31 очков, поднялся на 5-е место в турнирной таблице, а СПАЛ, в свою очередь, с 17-ю очками сотался на 16-м месте.

В следующем туре Милан на выезде сыграет с Дженоа. Матч состоится 21 января. СПАЛ дома сыграет с Болоньей (20 января).