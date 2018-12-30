Шевчук рассказал о трансферных планах Олимпика

Новости спорта: Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук рассказал о кадровой ситуации в донецкой команде.

"Почему команду покинули Крравченко и Зубейко? Они опытные игроки, но я им честно сказал, что не смогу предоставить этим игрокам много игрового времени, поэтому для них лучше найти себе другую команду. Они – футболисты высокого уровня и должны играть. На их место мы возьмем молодых игроков, которые будут прогрессировать и создавать конкуренцию внутри коллектива.

Мы готовы усиливать любые позиции. Если будут хорошие варианты, то будем брать. Просто так приглашать игроков в команду для количества – мы не будем. У нас в команде на данный момент 20 человек. Думаю еще 3-4 игрока нам понадобятся.

Нам нужны игроки хорошего уровня, неважно украинци или легионеры. Мы хотим пригласить молодых игроков, чтобы они смогли прогрессировать вместе с более опытными партнерами", – цитирует Шевчука телеканал "Футбол 1".