Олимпиакос может перехватить форварда у Динамо

Новости спорта: Греческий клуб заинтересован в игроке "Сент-Этьена" Роберте Бериче

Нападающий «Сент-Этьена» Роберт Берич заинтересовал греческий «Олимпиакос», который ныне пребывает в поисках еще одного игрока для усиления атакующей линии.

Контракт словенца с французским клубом истекает в конце нынешнего сезона, а продлевать его «Сент-Этьен» не планирует.

«С большой долей вероятности можно сказать, что Берич покинет клуб в конце сезона», - прокомментировал ситуацию генеральный директор «Сент-Этьена» Фредерик Паке.

Ранее сообщалось про интерес к Беричу со стороны «Динамо». Киевляне летом даже предлагали за форварда 2,5 миллиона евро, но трансфер был заблокирован руководством французского клуба.

Также интерес к Беричу проявляют неназванные клубы из Испании, Турции и Китая.

Отметим, что «Олимпиакос» является соперником «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.