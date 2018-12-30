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Один из лидеров Ман Сити рискует пропустить матч против Ливерпуля

Один из лидеров Ман Сити рискует пропустить матч против Ливерпуля
09:01 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне беспокоит мышечная боль.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне рискует пропустить важнейший для своей команды матч против «Ливерпуля» в следующий четверг.

В своем первом матче 2019 года действующий чемпион Премьер-Лиги сойдется с нынешним лидером дивизиона, и это будет возможность для «горожан» сократить свое отставание от вершины таблицы.

Однако этот важнейший матч «Сити» рискует провести без де Брюйне, сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале. Дело в том, что Кевина, ранее в этом сезоне перенесшего две серьезных травмы колена, беспокоит мышечная боль.

Де Брюйне, принявший участие во всех четырех последних матчах своего клуба и даже отметившийся голом против «Лестера», не сыграет против «Саутгемптона» в воскресенье в качестве меры предосторожности, однако это не является гарантией того, что Кевин поправится к поединку с «Ливерпулем».

Матч 21-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится в четверг, 3-го января, в 22:00 по киевскому времени.

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Футбол, АПЛ, Новости футбола, Кевин де Брюйне.
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