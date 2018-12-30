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Милан нашел нового форварда

Милан нашел нового форварда
09:15 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Форвард Севильи близок к возвращению в Италию.

Нападающий Севильи Луис Муриель может в зимнее трансферное окно стать игроком Милана, сообщает Mundo Deportivo.

Клубы находятся на завершающей стадии переговоров по переходу игрока в стан россонери на правах аренды до конца сезона. Милан остро нуждается в усилении атакующей линии клуба — команда до сегодняшнего матча против Спала не могла забить в четырех играх Серии А подряд впервые с 1984 года.

Колумбиец ранее выступал в Серии А, где с 2011 по 2017 год защищал цвета Лечче, Удинезе и Сампдории, откуда и перешел в Севилью за 22 миллиона евро.

27-летний Луис Муриель во всех турнирах нынешнего сезона провел за Севилью 19 матчей, забил 4 гола.

Милан занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очков после 19 матчей.

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ФК Милан, Футбол, ФК Севилья, Новости футбола, Луис Муриэль.
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