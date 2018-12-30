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Компьютер спрогнозировал победителя нынешнего сезона АПЛ

Компьютер спрогнозировал победителя нынешнего сезона АПЛ
11:13 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: По данным специальной программы, в топ-3 также войдут Ман Сити и Тоттенхэм.

Компьютерная программа, созданная британскими программистами, предсказала победу Ливерпуля в сезоне 2018/2019 чемпионата Англии. Об этом сообщает The Sun.

Программа использовала множество статистических данных и сформировала отчет с возможными итогами английской Премьер-лиги. По данным этого отчета мерсисайдцы наберут 106 очков, что станет рекордом турнира.

Компьютер утверждает, что Манчестер Сити займет второе место с 97 очками в активе, а на 3 пункта от него отстанет Тоттенхэм. В первую шестерку также войдут Челси (79 очков), Арсенал (78) и Манчестер Юнайтед (67). Турнирную таблицу замкнут Бернли (22 балла), Фулхэм (21) и Хаддерсфилд, который наберет всего 14 баллов.

Ливерпуль - Арсенал: обзор центрального матча 20-го тура АПЛ (Видео)

Напомним, 29 декабря Ливерпуль разгромил Арсенал со счетом 5:1. Мерсисайдцы лидируют в чемпионате Англии, опережая Манчестер Сити на 10 очков.

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ФК Челси, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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