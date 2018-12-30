Конкурент Лунина в Леганесе продолжит карьеру в Японии

Новости спорта: Йон Андер Серантес разорвал контракт с клубом и продолжит карьеру в Японии.

Вратарь Леганеса Йон Андер Серантес расторг контракт с клубом по обоюдному согласию и продолжит карьеру в японском клубе Ависпа Фукуока, сообщает официальный сайт команды.

Контракт вратаря с Леганесом был рассчитан до лета 2020 года, однако из-за отсутствия игровой практики стороны расторгли соглашение.

Серантес пришел в команду в 2014 году и вместе с ней вышел из Сегунды в высший дивизион страны.

В нынешнем сезоне кипер был в глубоком запасе, не сыграв ни одного матча за клуб.

Главным конкурентом украинца Андрея Лунина в Леганесе по-прежнему остается Иван Куэльяр, который в нынешнем сезоне провел уже 16 матчей за команду, в то время как Лунин лишь 4.