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Сульшер: Странно чувствовать себя в роли Фергюсона

Сульшер: Странно чувствовать себя в роли Фергюсона
14:56 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Норвежский специалист заявил, что наслаждается каждым моментом в МЮ.

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер рассказал об особенностях работы в английском клубе.

"Я наслаждаюсь каждым моментом в этой команде. Тактика — одна из моих обязанностей, однако мы не сильно ее меняли. Мы лишь попросили игроков выйти и показать себя. Что касается тактики, в январе у нас будет больше времени на работу над ней.

В некотором смысле странно чувствовать себя в роли сэра Алекса, потому что когда раньше шел по коридору и стучал в его дверь, он сидел в кресле. Теперь в этом кресле сижу я. Но для меня Фергюсон навсегда останется тем, кем был. Он мой наставник, у которого я всегда могу спросить о том, что меня интересует", — цитирует специалиста Sky Sports.

Напомним, Сульшер стал и.о. главного тренера Манчестер Юнайтед после увольнения из клуба португальского специалиста Жозе Моуринью.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Уле-Гуннар Сульшер.
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